James Nikolovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Nikolovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Nikolovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Nikolovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Nikolovski 4 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Avustralya,Kuzey Makedonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Nikolovski Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Premier Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. James Nikolovski'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
James Nikolovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Nikolovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Eylül 2022 yılında Brisbane Roar
30 Haziran 2023 yılında Brisbane U21
James Nikolovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Nikolovski şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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