James Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Opoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Opoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Opoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Opoku 14 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da James Opoku Nyimfah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Opoku Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LFJ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. James Opoku'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

James Opoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Opoku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Opoku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Opoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2019 yılında SO Armée

1 Mart 2022 yılında King Faisal

James Opoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Opoku şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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