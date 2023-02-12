James Penrice kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Penrice Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Penrice adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Penrice Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Penrice 22 Aralık 1998 tarihinde Livingston şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Penrice Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Consilium Sports Group yapmaktadır. James Penrice, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. James Penrice'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

James Penrice Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

James Penrice isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Penrice Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Penrice futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Partick Thistle FC U20

1 Temmuz 2016 yılında Partick Thistle

29 Aralık 2016 yılında East Fife

7 Mayıs 2017 yılında Partick Thistle

18 Ağu 2017 yılında Livingston FC

7 Ocak 2018 yılında Partick Thistle

1 Temmuz 2021 yılında Livingston FC

James Penrice Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Penrice şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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