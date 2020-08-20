Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, James Rodriguez ile ilgileniyor. Spor basınında çıkan bu haberlerin ardından merak edilen isim haline gelen Kolombiyalı yıldız, taraftarlar tarafından merak ediliyor. Spor basınında, Galatasaray'ın James Rodriguez için kiralama yöntemini kullanacağı iddia ediliyor. Peki, James Rodriguez kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? James Rodriguez Galatasaray'a mı transfer oluyor? İşte detaylar...

JAMES RODRİGUEZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

22 Temmuz 1991 yılında Kolombiya'da doğan James Rodriguez, 29 yaşında. Kolombiya tarihinin yıldız futbolcularından birisi haline gelen Rodriguez'in kariyerinde birçok büyük kulüp bulunuyor. Kariyerine 4 yaşında Envigado takımında başlayan James, 2006 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına ise 14 yaşında çıktı.

2010 yılında Porto'ya 6.4 milyon dolar karşılığında 4 yıllığına transfer olan James, 2013-14 sezonu başında Monaco'ya transfer olmuştur. İlk sezonunda ligde 34 maça çıkıp 9 gol atıp 13 de asist yapmıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası'nın parlayan yıldızlarından biri olan James, Dünya Kupasında attığı 6 gol ile gol kralı olmuş ve 22 Temmuz 2014 İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olmuştur.

Kariyerinde toplamda 388 maç bulunan James Rodriguez, 104 gol atarak 124 asist yaptı.

HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Kolombiyalı futbolcu orta saha mevkisinde görev yapıyor. Kariyerinin büyük bir bölümünü on numara pozisyonunda geçiren Rodriguez, bu bölgenin başarılı isimlerinden birisi olarak anılıyor.

GALATASARAY'A MI TRANSFER OLUYOR?

Real Madrid'de forma şansı bulamayan James Rodriguez, "Oynamak ve mutlu olmak istiyorum." demişti. Rodriguez'in bu isteğinin ardından teklifleri artarken, Galatasaray'ın da bir teklif yaptığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre, yıldız oyuncunun ücretinin yarısını ödeyerek kiralama teklifinde bulunan Galatasaray, transferde Falcao'yu da aktif rolde kullanmak istiyor.

Transfer henüz netleşmiş değil.