James Sewornu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Sewornu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Sewornu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Sewornu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Sewornu 25 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Sewornu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. James Sewornu'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

James Sewornu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Sewornu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Sewornu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Sewornu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2022 yılında FC Samartex

30 Haziran 2023 yılında Hearts of Oak

James Sewornu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Sewornu şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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