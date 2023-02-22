James Talbot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Talbot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Talbot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Talbot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Talbot 24 Nisan 1997 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da James Anthony Talbot şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Talbot Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Talbot, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. James Talbot'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

James Talbot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Talbot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Talbot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Talbot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sunderland U18

1 Temmuz 2015 yılında Sunderland U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Bohemians

James Talbot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Talbot şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

James Talbot Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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