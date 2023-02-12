James Tavernier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Tavernier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Tavernier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? James Tavernier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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James Tavernier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Tavernier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Tavernier

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Tavernier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Tavernier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Tavernier 31 Ekim 1991 tarihinde Bradford şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı James Henry Tavernier şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Tavernier Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. James Tavernier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 20 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. James Tavernier'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

James Tavernier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/James_Tavernier

http://www.instagram.com/jamestavernier2/

James Tavernierboyu ve yaşı kaç

James Tavernier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

James Tavernier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

James Tavernier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Tavernier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Newcastle Res.

7 Ocak 2011 yılında Gateshead

24 Mart 2011 yılında Newcastle Res.

1 Temmuz 2011 yılında Newcastle

11 Ağu 2011 yılında Carlisle United

16 Kasım 2011 yılında Newcastle

21 Kasım 2011 yılında Sheff Wed

9 Ocak 2012 yılında Newcastle

31 Ocak 2012 yılında MK Dons

5 Nisan 2012 yılında Newcastle

26 Temmuz 2013 yılında Shrewsbury

10 Ağu 2013 yılında Newcastle

28 Kasım 2013 yılında Rotherham

31 Mayıs 2014 yılında Newcastle

1 Temmuz 2014 yılında Wigan

15 Ocak 2015 yılında Bristol City

31 Mayıs 2015 yılında Wigan

20 Temmuz 2015 yılında Glasgow Rangers

James Tavernier kimdir

James Tavernier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Tavernier şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Farsley Celtic (-2001), Leeds United (2001-2008), Newcastle United (2008-2010)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

James Tavernier nereli

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