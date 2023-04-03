James Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Taylor 20 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da James John Taylor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Taylor Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bristol City U21 futbol takımında oynamaktadır. Bristol City U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. James Taylor'nin Bristol City U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

James Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Taylor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Taylor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bristol U21

22 Temmuz 2022 yılında Cheltenham

3 Ocak 2023 yılında Bristol U21

James Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Taylor şuan Bristol City U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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