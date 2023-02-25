James Troisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Troisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Troisi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Troisi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Troisi 3 Temmuz 1988 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Troisi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Troisi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. James Troisi'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

James Troisi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JTroisi14

http://www.instagram.com/jamestroisi/

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James Troisi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Troisi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

James Troisi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Troisi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Newcastle U18

1 Temmuz 2007 yılında Newcastle

1 Eylül 2008 yılında Gençlerbirliği

8 Temmuz 2009 yılında Kayserispor

23 Ağustos 2012 yılında Juventus

24 Ağustos 2012 yılında Atalanta

24 Eylül 2013 yılında Melbourne

30 Haziran 2014 yılında Atalanta

1 Temmuz 2014 yılında Juventus

29 Ağustos 2014 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2015 yılında Juventus

31 Ağustos 2015 yılında Al-Ittihad Club

29 Ocak 2016 yılında Liaoning FC

31 Temmuz 2016 yılında Melbourne

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2019 yılında Adelaide United

15 Aralık 2020 yılında Western Sydney

17 Temmuz 2022 yılında Western United

James Troisi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Troisi şuan Western United FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

James Troisi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

West Torrens Birkalla SC (1999-2001), Adelaide City (2001-2005), Newcastle United (2005-2007)

Avustralya takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 5 gol atmıştır.

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