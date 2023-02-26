James Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Yeboah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Yeboah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Yeboah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Yeboah 27 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Yeboah Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. James Yeboah'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

James Yeboah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Yeboah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Yeboah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Yeboah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Yeboah şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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