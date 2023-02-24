Jami Djegherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jami Djegherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jami Djegherif kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jami Djegherif ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jami Djegherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jami Djegherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jami Djegherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jami Djegherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jami Djegherif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jami Djegherif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jami Djegherif k. A. tarihinde Grasse şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jami Djegherif Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jami Djegherif, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jami Djegherif'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jami Djegherif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jami Djegherif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Jami Djegherif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jami Djegherif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AS Cannes U19

1 Temmuz 2017 yılında Cannes B

1 Temmuz 2019 yılında US Saint-Omer

1 Temmuz 2020 yılında Cannes B

1 Temmuz 2021 yılında Mouans Sartoux

31 Ocak 2022 yılında Inter Leipzig

2 Eylül 2022 yılında Dob. Dobrich

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Jami Djegherif kimdir

Jami Djegherif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jami Djegherif şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Mouans Sartoux, AS Cannes (-2017)

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Jami Djegherif nereli

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