Jamie Brandon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Brandon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Brandon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Brandon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Brandon 5 Şubat 1998 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Brandon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Jamie Brandon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jamie Brandon'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Jamie Brandon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jamie Brandon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Brandon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Brandon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2016 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Heart of Midl.

10 Ocak 2022 yılında Morton

1 Mayıs 2022 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2022 yılında Livingston FC

Jamie Brandon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Brandon şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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