Jamie Crowther kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Crowther Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Crowther adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Crowther Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Crowther 10 Şubat 1992 tarihinde Wrexham şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Crowther Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 6 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Jamie Crowther'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamie Crowther Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Crowther isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Crowther Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Crowther futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Connah's Quay

1 Temmuz 2016 yılında Bala

1 Ocak 2017 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2017 yılında Airbus UK

1 Şubat 2018 yılında Caernarfon

6 Haziran 2020 yılında Airbus UK

2 Ekim 2020 yılında Caernarfon

31 Ocak 2021 yılında Airbus UK

Jamie Crowther Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Crowther şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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