Jamie Gullan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Gullan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jamie Gullan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jamie Gullan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jamie Gullan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Gullan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Gullan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Gullan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Gullan 2 Temmuz 1999 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da James Gullan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Gullan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 77 Sports Management yapmaktadır. Jamie Gullan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jamie Gullan'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jamie Gullanboyu ve yaşı kaç

Jamie Gullan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Gullan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jamie Gullan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Gullan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hearts FC U17

20 Ağu 2015 yılında Hibernian FC U17

1 Temmuz 2016 yılında Hibernian FC U20

17 Temmuz 2017 yılında Gala Fairydean

1 Ocak 2018 yılında Hibernian FC U20

26 Ocak 2018 yılında Queen's Park

6 Mayıs 2018 yılında Hibernian FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Hibernian B

28 Şubat 2019 yılında Raith Rovers

19 Mayıs 2019 yılında Hibernian B

23 Ağu 2019 yılında Raith Rovers

20 Ocak 2020 yılında Hibernian B

1 Temmuz 2020 yılında Hibernian FC

1 Şubat 2021 yılında Raith Rovers

16 Mayıs 2021 yılında Hibernian FC

6 Ocak 2022 yılında Raith Rovers

Jamie Gullan kimdir

Jamie Gullan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Gullan şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Heart of Midlothian FC (-2015), Hibernian FC (2015-2018)

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Jamie Gullan nereli

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