Jamie Hamilton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Hamilton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Hamilton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Hamilton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Hamilton 1 Mart 2002 tarihinde Newton Mearns şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Hamilton Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Scotland yapmaktadır. Jamie Hamilton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jamie Hamilton'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamie Hamilton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jamie Hamilton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Hamilton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Hamilton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hamilton A. U18

1 Temmuz 2019 yılında Hamilton Acad.

Jamie Hamilton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Hamilton şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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