Jamie Hopcutt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Hopcutt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Hopcutt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Hopcutt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Hopcutt 23 Haziran 1992 tarihinde York şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Jamie Ryan Hopcutt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Hopcutt Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Jamie Hopcutt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jamie Hopcutt'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamie Hopcutt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Hopcutt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Hopcutt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Hopcutt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2012 yılında Östersund

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

19 Ağustos 2020 yılında GIF Sundsvall

10 Şubat 2021 yılında H. Kfar Saba

13 Ağustos 2021 yılında Oldham Athletic

2 Ağustos 2022 yılında IFK Mariehamn

Jamie Hopcutt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Hopcutt şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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