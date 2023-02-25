Jamie Maclaren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Maclaren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Maclaren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Maclaren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Maclaren 29 Temmuz 1993 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avustralya,İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Maclaren Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamie Maclaren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jamie Maclaren'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jamie Maclaren Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maccajay/

Jamie Maclaren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Maclaren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jamie Maclaren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Maclaren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Blackburn Res.

1 Temmuz 2013 yılında Perth Glory

5 Temmuz 2015 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2017 yılında Darmstadt 98

8 Ocak 2018 yılında Hibernian FC

14 Mayıs 2018 yılında Darmstadt 98

3 Ağustos 2018 yılında Hibernian FC

30 Ocak 2019 yılında Darmstadt 98

31 Ocak 2019 yılında Melbourne City

Jamie Maclaren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Maclaren şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Jamie Maclaren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 9 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 8 gol atmıştır.

Avustralya U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 9 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 9 gol atmıştır.

İskoçya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Avustralya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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