Jamie Mcgrath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Mcgrath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jamie Mcgrath kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jamie Mcgrath ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jamie Mcgrath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Mcgrath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jamie Mcgrath

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Mcgrath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Mcgrath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Mcgrath 30 Eylül 1996 tarihinde Athboy şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Mcgrath Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFP yapmaktadır. Jamie Mcgrath, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jamie Mcgrath'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamie Mcgrath Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jamie_mcg10/

Jamie Mcgrathboyu ve yaşı kaç

Jamie Mcgrath Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jamie Mcgrath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Jamie Mcgrath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Mcgrath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında St. Pat's

15 Ocak 2017 yılında Dundalk FC

7 Ocak 2020 yılında St. Mirren

31 Ocak 2022 yılında Wigan

3 Ağu 2022 yılında Dundee United

31 Mayıs 2023 yılında Wigan

Jamie Mcgrath kimdir

Jamie Mcgrath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Mcgrath şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Athboy Celtic, Cherry Orchard, UCD (2013), St. Patrick´s Athletic (2013-2015)

Jamie Mcgrath Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda takımında 18 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U21 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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Jamie Mcgrath nereli

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