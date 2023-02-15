Jamie Roche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Roche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Roche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Roche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Roche 5 Nisan 2001 tarihinde Uppsala şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsveç,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jamie John Roche şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Roche Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Jamie Roche, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 22 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Jamie Roche'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jamie Roche Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jamie Roche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Roche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Roche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Nisan 2020 yılında Sirius

Jamie Roche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Roche şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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