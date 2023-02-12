Jamie Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Smith 8 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Smith Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamie Smith, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jamie Smith'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamie Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jamie Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hamilton A. U18

1 Temmuz 2019 yılında Hamilton A. Re.

1 Temmuz 2020 yılında Hamilton Acad.

26 Ekim 2020 yılında Rossvale FC

1 Ocak 2021 yılında Hamilton Acad.

27 Ağu 2021 yılında Broomhill

19 Kasım 2021 yılında Hamilton Acad.

16 Şubat 2022 yılında Blackburn Utd

16 Mayıs 2022 yılında Hamilton Acad.

Jamie Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Smith şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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