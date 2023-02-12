Jamie Sneddon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Sneddon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Sneddon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Sneddon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Sneddon 6 Eylül 1997 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Sneddon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamie Sneddon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jamie Sneddon'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamie Sneddon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jamie Sneddon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Sneddon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Sneddon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cowdenbeath U20

2 Ocak 2015 yılında Cowdenbeath FC

1 Temmuz 2017 yılında Partick Thistle

Jamie Sneddon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Sneddon şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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