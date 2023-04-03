Jamie Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Wagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jamie Wagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jamie Wagner 23 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Jamie Luca Wagner şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jamie Wagner Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jamie Wagner'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jamie Wagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jamie Wagner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17
Jamie Wagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jamie Wagner şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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