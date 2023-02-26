Jamie Webber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Webber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Webber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Webber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Webber 12 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Jamie Craig Webber şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Webber Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football First yapmaktadır. Jamie Webber, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 5 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Jamie Webber'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jamie Webber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Webber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Webber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Webber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vasco Da Gama

5 Ocak 2018 yılında SuperSport Utd.

Jamie Webber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Webber şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Jamie Webber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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