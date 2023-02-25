Jamie Young kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Young Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Young adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Young Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Young 25 Ağustos 1985 tarihinde Brisbane şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Jamie Iain Young şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Young Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jamie Young'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamie Young Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jamie_young21/

Jamie Young Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Young isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Young Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Young futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Reading

4 Temmuz 2005 yılında Rush. & Diamon.

4 Ocak 2006 yılında Reading

2 Ağustos 2006 yılında Wycombe Wand.

25 Ocak 2010 yılında Aldershot

1 Temmuz 2013 yılında Basingstoke

4 Ekim 2013 yılında Whitehawk

25 Ekim 2013 yılında Hayes & Yeading

1 Temmuz 2014 yılında Brisbane Roar

2 Ağustos 2021 yılında Western United

Jamie Young Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Young şuan Western United FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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