Jamil Siebert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamil Siebert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamil Siebert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamil Siebert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamil Siebert 2 Nisan 2002 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamil Siebert Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 360 Grad Management yapmaktadır. Jamil Siebert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jamil Siebert'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamil Siebert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamil Siebert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamil Siebert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamil Siebert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Düsseldorf Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Düsseldorf U17

1 Temmuz 2019 yılında Düsseldorf U19

5 Şubat 2021 yılında F. Düsseldorf

31 Ocak 2022 yılında Viktoria Köln

30 Haziran 2023 yılında F. Düsseldorf

Jamil Siebert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamil Siebert şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jamil Siebert Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Düsseldorfer SC 99 (-2010), Fortuna Düsseldorf (2010-2021)

Almanya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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