Jaminton Campaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaminton Campaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaminton Campaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaminton Campaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaminton Campaz 24 Mayıs 2000 tarihinde Ibagué şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jaminton Leandro Campaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaminton Campaz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Jaminton Campaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 17 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Jaminton Campaz'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jaminton Campaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/bicho08_/

Jaminton Campaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jaminton Campaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jaminton Campaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaminton Campaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Deportes Tolima

17 Ağu 2021 yılında Grêmio

Jaminton Campaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaminton Campaz şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Jaminton Campaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 7 numaralı formasıyla 17 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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