Jamoliddin Ubaydullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamoliddin Ubaydullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamoliddin Ubaydullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamoliddin Ubaydullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamoliddin Ubaydullaev 25 Mayıs 1992 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Джамолиддин Убайдуллаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamoliddin Ubaydullaev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATHLETIC DARJE yapmaktadır. Jamoliddin Ubaydullaev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jamoliddin Ubaydullaev'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jamoliddin Ubaydullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamoliddin Ubaydullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamoliddin Ubaydullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamoliddin Ubaydullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2017 yılında Mash'al

1 Ocak 2019 yılında FK Buxoro

18 Şubat 2020 yılında Mash'al

1 Şubat 2022 yılında FC Buxoro

Jamoliddin Ubaydullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamoliddin Ubaydullaev şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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