Jamshid Boltaboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamshid Boltaboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamshid Boltaboev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamshid Boltaboev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamshid Boltaboev 3 Ekim 1996 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Жамшид Хасан оглы Болтабоев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamshid Boltaboev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamshid Boltaboev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jamshid Boltaboev'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jamshid Boltaboev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamshid Boltaboev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamshid Boltaboev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamshid Boltaboev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Pakhtakor

1 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında Sogdiana

1 Ocak 2022 yılında Navbahor

Jamshid Boltaboev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamshid Boltaboev şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Jamshid Boltaboev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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