Jamshid İskandarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamshid İskandarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamshid İskandarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamshid İskandarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamshid İskandarov 16 Ekim 1993 tarihinde Urganch şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Жамшид Махмудович Искандаров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamshid İskandarov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EURASIA yapmaktadır. Jamshid İskandarov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jamshid İskandarov'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jamshid İskandarov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iskanderov_jamshid/

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Jamshid İskandarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamshid İskandarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jamshid İskandarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamshid İskandarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Pakhtakor

14 Ocak 2019 yılında Loko Tashkent

20 Ocak 2020 yılında Seongnam FC

5 Ocak 2022 yılında Navbahor

Jamshid İskandarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamshid İskandarov şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jamshid İskandarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pakhtakor Tashkent U19 (2009-2012)

Özbekistan takımında 22 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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