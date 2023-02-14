Jan Bamert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Bamert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Bamert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Bamert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Bamert 9 Mart 1998 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jan Alexandre Bamert şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Bamert Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Jan Bamert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Bamert'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jan Bamert Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jan.bamert/

Jan Bamert Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jan Bamert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jan Bamert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Bamert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2014 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2015 yılında GC Zürich U21

1 Şubat 2016 yılında Grasshoppers

28 Temmuz 2017 yılında FC Sion

22 Ağu 2022 yılında FC Thun

Jan Bamert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Bamert şuan FC Thun takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Bamert Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Tuggen, Grasshopper Club Zürich

İsviçre U21 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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