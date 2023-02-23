Jan Bieganski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Bieganski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Bieganski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Bieganski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Bieganski 4 Aralık 2002 tarihinde Gliwice şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Biegański şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Bieganski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Jan Bieganski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Bieganski'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jan Bieganski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Bieganski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Bieganski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Bieganski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında GKS Tychy

1 Ocak 2021 yılında Lechia Gdansk

26 Ağustos 2022 yılında GKS Tychy

31 Aralık 2022 yılında Lechia Gdansk

Jan Bieganski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Bieganski şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Bieganski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GKS Katowice, Silent Dąbrowa Górnicza, GKS Tychy

Polonya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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