Jan Boller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Boller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Boller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Boller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Boller 14 Mart 2000 tarihinde Siegen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Boller Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini think forward yapmaktadır. Jan Boller, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 31 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jan Boller'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Boller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Boller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jan Boller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Boller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2017 yılında Leverkusen U19

11 Şubat 2019 yılında Leverkusen

31 Temmuz 2019 yılında LASK

1 Ağu 2019 yılında Juniors OÖ

31 Aralık 2020 yılında LASK

Jan Boller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Boller şuan LASK takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Boller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSV Weißtal, TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf (-2011), TSV Weißtal (2011-2013), Bayer 04 Leverkusen (2013-1/2019)

Almanya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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