Jan Cerar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Cerar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Cerar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Cerar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Cerar 24 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Cerar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Cerar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına - tarihinde katılmıştır. Jan Cerar'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Cerar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Cerar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Cerar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Cerar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Cerar şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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