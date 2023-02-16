Jan Christoph Bartels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Christoph Bartels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Christoph Bartels kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Christoph Bartels ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Christoph Bartels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Christoph Bartels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Christoph Bartels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Christoph Bartels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Christoph Bartels 13 Ocak 1999 tarihinde Wiesbaden şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Christoph Bartels Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Jan Christoph Bartels, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jan Christoph Bartels'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Christoph Bartelsboyu ve yaşı kaç

Jan Christoph Bartels Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Christoph Bartels isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Christoph Bartels Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Christoph Bartels futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2014 yılında Mainz 05 U17

1 Temmuz 2016 yılında Mainz 05 U19

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2018 yılında Köln

1 Temmuz 2019 yılında Wehen Wiesbaden

30 Haziran 2020 yılında Köln

15 Temmuz 2020 yılında Waldh. Mannheim

Jan Christoph Bartels kimdir

Jan Christoph Bartels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Christoph Bartels şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSG Schwabenheim, 1.FSV Mainz 05, 1.FC Köln

Jan Christoph Bartels Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Jan Christoph Bartels nereli

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