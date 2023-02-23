Jan Ciucka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Ciucka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Ciucka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Ciucka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Ciucka 19 Haziran 2003 tarihinde Żywiec şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Ciućka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Ciucka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IQSPORT.COM.PL yapmaktadır. Jan Ciucka, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Ciucka'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Ciucka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Ciucka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Ciucka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Ciucka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Rekord B-B

14 Ocak 2022 yılında Górnik Zabrze

Jan Ciucka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Ciucka şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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