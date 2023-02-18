Jan Dapo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Dapo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Dapo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Dapo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Dapo 17 Eylül 2002 tarihinde Brezice şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Đapo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Dapo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KALA Stars Management yapmaktadır. Jan Dapo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Dapo'nin NK Krka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Dapo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Dapo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Dapo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Dapo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2015 yılında NK Krsko U17

1 Ocak 2018 yılında NK Krsko U19

21 Ocak 2019 yılında NK Krka U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Krka

10 Ocak 2022 yılında NS Mura

25 Ocak 2022 yılında NK Krka

30 Haziran 2022 yılında NS Mura

1 Eylül 2022 yılında NK Krka

30 Haziran 2023 yılında NS Mura

Jan Dapo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Dapo şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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