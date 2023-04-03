Jan Eicher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Eicher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Eicher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jan Eicher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jan Eicher 16 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jan Eicher Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Eicher'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jan Eicher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jan Eicher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında BSC YB U17
1 Temmuz 2021 yılında BSC YB U18
28 Temmuz 2022 yılında FC Thun U21
Jan Eicher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jan Eicher şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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