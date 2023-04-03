Jan Feit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Feit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Feit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jan Feit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jan Feit 7 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jan Feit Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Feit'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jan Feit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jan Feit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag U19
Jan Feit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jan Feit şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SS Ostrá (2012 - 2014)
AC Sparta Praha (2014 - )
Jan Feit Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Çek Cumhuriyeti U17 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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