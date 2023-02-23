Jan Flak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Flak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Flak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Flak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Flak 10 Nisan 2002 tarihinde Bielefeld şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Flak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Flak Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Jan Flak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Flak'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Flak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Flak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Flak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Flak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Gornik U19

27 Mayıs 2019 yılında Gornik II

26 Temmuz 2021 yılında Sokol Ostroda

31 Aralık 2021 yılında Gornik II

10 Ocak 2022 yılında Wisla Pulawy

30 Haziran 2022 yılında Gornik II

1 Temmuz 2022 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2023 yılında Gornik II

Jan Flak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Flak şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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