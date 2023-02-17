Jan Gassmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Gassmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Gassmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Gassmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Gassmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Gassmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Gassmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Gassmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Gassmann 31 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Gassmann Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4MB yapmaktadır. Jan Gassmann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Gassmann'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Gassmannboyu ve yaşı kaç

Jan Gassmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Gassmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Gassmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Gassmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Kalsdorf II

1 Temmuz 2015 yılında SC Kalsdorf

1 Ocak 2016 yılında Lebring

1 Temmuz 2016 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2018 yılında Austria Wien

1 Ocak 2019 yılında Young Violets

3 Ağu 2020 yılında Drava Ptuj

1 Temmuz 2021 yılında FAC

Jan Gassmann kimdir

Jan Gassmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Gassmann şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Flavia Solva (2004-)

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Jan Gassmann nereli

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