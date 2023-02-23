Jan Grzesik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Grzesik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Grzesik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Grzesik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Grzesik 21 Ekim 1994 tarihinde Olesno şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Grzesik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Grzesik Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Jan Grzesik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 24 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jan Grzesik'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Grzesik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Grzesik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Grzesik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Grzesik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Legia U19

1 Şubat 2013 yılında Legia II

3 Temmuz 2013 yılında Z. Sosnowiec

30 Haziran 2014 yılında Legia II

28 Şubat 2015 yılında Pogon Siedlce

30 Haziran 2015 yılında Legia II

14 Ağustos 2015 yılında Nadwislan Gora

18 Şubat 2016 yılında Siarka T.

1 Temmuz 2018 yılında LKS Lodz

24 Ağustos 2020 yılında Warta Poznań

Jan Grzesik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Grzesik şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Małapanew Ozimek (-2008), OKS Olesno (2008-2009), GKP Targówek (2009-2011), Polonia Warszawa, Legia Warszawa

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