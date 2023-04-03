Jan Hagmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Hagmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Hagmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jan Hagmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jan Hagmann 27 Ocak 2004 tarihinde Steinach şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jan Hagmann Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Hagmann'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jan Hagmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jan Hagmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FC Wil U16
1 Temmuz 2020 yılında St. Gallen U17
1 Temmuz 2022 yılında FC Wil II
Jan Hagmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jan Hagmann şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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