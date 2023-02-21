Jan Hellebrand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Hellebrand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Hellebrand kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Hellebrand ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Hellebrand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Hellebrand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Hellebrand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Hellebrand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Hellebrand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Hellebrand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Hellebrand 2 Mart 2002 tarihinde Zlín şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Hellebrand Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Hellebrand, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Zlin B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jan Hellebrand'nin FC Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Hellebrand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Hellebrand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Hellebrand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Hellebrand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Zlin U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Zlin B

Jan Hellebrand kimdir

Jan Hellebrand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Hellebrand şuan FC Zlin B takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC FASTAV Zlín (2009 - 2019)

Jan Hellebrand Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Jan Hellebrand nereli

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