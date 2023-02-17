Jan Jurcec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Jurcec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Jurcec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Jurcec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Jurcec 27 Kasım 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Jurčec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Jurcec Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Jan Jurcec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Jurcec'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Jurcec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Jurcec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Jurcec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Jurcec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2014 yılında Kustosija Jgd

1 Temmuz 2015 yılında Kustosija U17

1 Temmuz 2017 yılında Kustosija U19

1 Temmuz 2019 yılında NK Kustosija

19 Temmuz 2022 yılında SCR Altach

Jan Jurcec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Jurcec şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Jan Jurcec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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