Jan Kirchmayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kirchmayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Kirchmayer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Kirchmayer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Kirchmayer 12 Ekim 2003 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Kirchmayer Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Harald Heiss yapmaktadır. Jan Kirchmayer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Kirchmayer'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Kirchmayer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Kirchmayer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Kirchmayer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Kirchmayer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2016 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2018 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2019 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2021 yılında Rapid Wien II

Jan Kirchmayer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Kirchmayer şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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