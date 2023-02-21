Jan Knapik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Knapik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Knapik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Knapik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Knapik 11 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Knapík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Knapik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jan Knapik'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jan Knapik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Knapik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Knapik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Knapik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Teplice

Jan Knapik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Knapik şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Knapik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Junior Teplice (2006 - 2011)FK Teplice (2011 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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