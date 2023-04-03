Jan Kolar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kolar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jan Kolar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Kolar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.