Jan Kolar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kolar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Kolar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jan Kolar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jan Kolar 8 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Kolář şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jan Kolar Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin B takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jan Kolar'nin FC Trinity Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jan Kolar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jan Kolar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında FC Zlin B
Jan Kolar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jan Kolar şuan FC Trinity Zlin B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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