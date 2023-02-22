Jan Koudelka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Koudelka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Koudelka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Koudelka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Koudelka 12 Mart 1992 tarihinde Boskovice şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Koudelka Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Koudelka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 22 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Jan Koudelka'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Koudelka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Koudelka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Koudelka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Koudelka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Boskovice

28 Temmuz 2011 yılında SK Lisen

31 Temmuz 2012 yılında Jihlava B

19 Temmuz 2013 yılında SK SULKO Zabreh

14 Mart 2014 yılında Blansko

25 Temmuz 2014 yılında 1.SK Prostejov

19 Ağustos 2016 yılında Blansko

26 Ocak 2017 yılında Melk

21 Temmuz 2017 yılında MFK Vyskov

22 Mart 2018 yılında 1.SK Prostejov

19 Ağustos 2020 yılında Zbrojovka Brno

31 Aralık 2020 yılında 1.SK Prostejov

Jan Koudelka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Koudelka şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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