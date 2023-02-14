Jan Kronig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kronig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Kronig kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Kronig ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Kronig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kronig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Kronig

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Kronig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Kronig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Kronig 24 Haziran 2000 tarihinde Brig-Glis şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Kronig Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Jan Kronig, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Kronig'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Kronigboyu ve yaşı kaç

Jan Kronig Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jan Kronig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Kronig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Kronig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında BSC YB U18

1 Ocak 2017 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2018 yılında BSC Young Boys

10 Temmuz 2019 yılında FC Schaffhausen

2 Ağu 2020 yılında BSC Young Boys

12 Ağu 2020 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2021 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2021 yılında FC Aarau

Jan Kronig kimdir

Jan Kronig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Kronig şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Brig-Glis (7/2007-7/2011), BSC Young Boys (ab 7/2011)

Jan Kronig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 17 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 21 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 4 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jan Kronig nereli

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