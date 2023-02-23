Jan Kuzma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kuzma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Kuzma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Kuzma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Kuzma 1 Haziran 2003 tarihinde Nowy Sącz şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Kuźma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Kuzma Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Jan Kuzma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Polkowice futbol takımında oynamaktadır. Gornik Polkowice takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jan Kuzma'nin Gornik Polkowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Kuzma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Kuzma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Kuzma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Kuzma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sandecja II

20 Mart 2020 yılında Sandecja

1 Temmuz 2021 yılında LKS Lodz

17 Şubat 2023 yılında Gornik Polk.

30 Haziran 2023 yılında LKS Lodz

Jan Kuzma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Kuzma şuan Gornik Polkowice takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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